Германия переносит свое консульство из Днепра во Львов и забирает часть дипломатов из Киева

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила о том, что дипломатическое ведомство ФРГ сокращает персонал посольства в Киеве и переносит генконсульство из Днепра во Львов.

Об этом говорится на официальной странице МИД Германии.

"Мы оставим наше посольство в Киеве открытым, но сократим дислоцированный там дипломатический персонал. Наше генеральное консульство в Донецке, базирующееся в Днепре с 2014 года, будет временно переведено во Львов", — процитировала пресс-служба МИД слова министра.

По словам Бербок, она приняла решение усилить уже принятые ранее меры по предотвращению кризиса в Украине.

Министр добавила, что в МИД ФРГ проходит совещание с участием представителей других ведомств и сил безопасности.

Кроме того, гражданам Германии рекомендуется воздержаться от поездок в Украину. Немцев, уже находящихся в Украине, также просят рассмотреть вопрос о выезде из страны.

Отметим, Госдеп США 12 февраля приказал уехать из Киева всем американским дипломатам, которые не занимает "критически важных должностей". С 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены. Дипучреждение будет поддерживать небольшое консульское присутствие во Львове, чтобы разрешать чрезвычайные ситуации, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги.

Отметим, на фоне возможной агрессии России, сначала президент США Джозеф Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, немедленно покинуть страну.

После заявления американского лидера другие страны начали массово делать аналогичные призывы к своим гражданам. По состоянию на утро 12 февраля уже шестнадцать стран сделали подобные заявления.

Полный список стран, рекомендовавших своим гражданам покинуть Украину, на этот час выглядит так: США, Нидерланды, Япония, Южная Корея, Израиль, Черногория, Норвегия, Латвия, Великобритания, Эстония, Канада, Бельгия, Новая Зеландия, Австралия, Финляндия, Германия.

В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что заявление президента США Джозефа Байдена с призывом к американским гражданам покинуть Украину не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации с безопасностью в стране.