Зеленский: Переезд посольств во Львов - большая ошибка

Президент Владимир Зеленский считает переезд посольств некоторых стран из Киева во Львов большой ошибкой. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, поблагодарив страны, не поддающиеся тенденции на сворачивание дипломатического присутствия в Украине.

"Хочу в первую очередь поблагодарить дипломатов. Это очень важный момент на этом пути - а это не только путь в Евросоюз или [Североатлантический] альянс. Это же путь Украины - он идет в будущее. На этом пути важно, кто с тобой. Я думаю, остаются те, кто с нами. Большая ошибка, что некоторые посольства - ну, это их решение - переезжают на Западную Украину", - заявил президент.

При этом глава государства добавил, что в этом контексте "нет Западной Украины", а есть единая цельная Украина, поскольку последствия от возможного ухудшения ситуации с безопасности накроют всю страну целиком.

"Потому если не дай Бог что-то произойдет, [это] будет везде. Нельзя быть от эскалации, от проблем в пяти-шести часах (сейчас в пяти - дороги уже нормальные). Тем не менее мы все одна страна. Это очень странно выглядит. Я так считаю. Но это их выбор", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он заявил, что считает перемещение средствами массовой информации своих офисов на запад Украины или в страны Запада проявлением непатриотической позиции.

"То же самое касается и представителей СМИ. Нельзя говорить, что мы патриоты, а потом перевозить свои офисы во Львов (или в Варшаву, или в Чехию, или в США), потому что есть такая команда. Я считаю, что это нечестно. Тогда вы патриоты другого государства. Но любите говорить о патриотизме в Украине", - указал президент.

Напомним, что накануне Австралия заявила, что из-за угрозы полномасштабного вторжения российских войск в Украину временно эвакуирует посольство из Киева во Львов. В свою очередь Германия заявила о сокращении персонала посольства в Киеве и переносе генерального консульства из Днепра во Львов.

Ранее Госдепартамент США распорядился эвакуировать большинство сотрудников американского посольства из Киева и прекратить оказание консульских услуг в посольстве. При этом небольшое консульское присутствие США останется во Львове на случай чрезвычайных ситуаций, но паспортно-визовые и обычные консульские услуги предоставлять в Украине США пока не будут.

Отметим, что на пресс-конференции 28 января Зеленский уже высказывался негативно о выезде некоторых иностранных дипломатов, назвав этот процесс "ошибкой для Украины" и заявив, что "Украина - не "Титаник", чтобы ее покидать.