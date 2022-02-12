В Киеве утвердили план эвакуации населения на случай вторжения России

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти готовятся к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации и утвердили план эвакуации населения в связи с распространением информации о возможном "вторжении" России в Украину.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Объекты критической и социальной инфраструктуры столицы работают в режиме подготовки к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации. Киев – крупный мегаполис. И имеет разветвленную и сложную инфраструктуру жизнеобеспечения, стабильная работа которой в чрезвычайной ситуации – самая главная задача. Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения", - заявил Виталий Кличко.

По словам мера, "в столице утвержден план эвакуации населения, который определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения".

"Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то на сегодняшний день увеличили их число втрое. Всего в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 хранилищ и около 4 500 сооружений двойного использования", - рассказал Кличко.

По словам мэра, Киев совершенствует и систему оповещения населения о ЧС, которая охватывает как отдельно персонал городских служб, так и население.

"Разработали также новую систему оповещения, аналогов которой в Украине нет. На ее строительство планируем выделить из бюджета города почти 11 млн. грн", - сообщил Кличко.

Он подчеркнул, что в Киеве созданы комиссии по вопросам эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе.

"Утвержден План эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения. Уже две недели продолжаются тематические учения с педагогическими коллективами и родителями в школах. Разработаны инструкции, как поступать и различным учреждениям, учитывая специфику их работы – медучреждениям, школам и садам, учреждениям социальной защиты и другим", - заявил Кличко.

Также в Киеве были созданы запасы топлива, установлены электрогенераторы для бесперебойной работы в чрезвычайной ситуации систем управления городом и ТЭЦ на период до 10 суток. Предприятия обеспечены гарантированной бесперебойной связью на случай отсутствия мобильной связи и Интернета.

Кроме того, разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева.

Как сообщали ранее в Киевской городской государственной администрации, составлена карта пяти тысяч укрытий, расположенных по всему Киеву.

Отметим, зарубежные СМИ со ссылкой на анонимные источники в Белом доме снова публикуют сообщения о возможном полномасштабном военном вторжении России в Украину.