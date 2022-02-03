В Киеве подготовили около 5 тысяч потенциальных укрытий: опубликована карта

В столице проверят подвалы, которые могут служить потенциальными укрытиями. Составлена карта пяти тысяч укрытий, расположенных по всему Киеву. Об этом сообщает КГГА.

"Если еще несколько лет назад у нас было 1,5 тысячи подходящих укрытий, то за эти годы их количество увеличили втрое", — заявил во время доклада на заседании Киевского городского совета заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По данным Департамента муниципальной безопасности столице в фонд защитных сооружений гражданской защиты входят более 500 укрытий, которые расположены на объектах критической инфраструктуры и предназначены для защиты работающих смена, а также почти 4 500 сооружений двойного использования (355 подземных паркингов, 256 подземных переходов и 47 углубленных станций Киевского метрополитена, 3 741 подвал и полуподвал). Расположение укрытий можно увидеть на карте.

По заявление городских властей, силы и средства гражданской защиты Киева составляют: 13,5 тысяч человек личного состава и 782 единицы техники. Аразворачиваются силы территориальной бригады.

"В Киеве созданы комиссии по эвакуации – на уровне КГГА и в каждом районе. В ноябре 2021 Киевский городской голова утвердил План эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимых транспортных средств и безопасные районы, пригодные для размещения населения и имущества", – сказал Пантелеев.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что общая емкость защитных сооружений – около 2 миллионов человек. В ходе учений в 2021 году в Киеве отработали взаимодействие бригады и штабов территориальной обороны районных администраций столицы.

В Киеве также прорабатывают план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен. В столице также разрабатывают план эвакуации на фоне наращивания российских войск на границе с Украиной.