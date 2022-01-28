Киев готовится к возможным военным действиям: Кличко рассказал, как столица собирается защищаться от России

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае дальнейшей агрессии России в столице население будут защищать от военных действий в сооружениях двойного назначения. Речь идет о подземных помещениях метрополитена, подземных паркингах, цокольных, подвальных и полуподвальных помещениях в домах.

Об этом градоначальник рассказал во время совещания с членами правления Ассоциации городов Украины (АГУ), сообщает пресс-служба КГГА.

Кличко, который по совместительству является главой АГУ, сообщил, что в настоящее время в городе в любой момент можно начать использовать более 500 хранилищ и 4 500 объектов двойного назначения. Общая емкость защитных сооружений – около 2 миллионов 8 тысяч человек.

Если в городе произойдет какая-то чрезвычайная ситуация, в том числе связанная с эскалацией, для привлечения внимания населения включаются сирены.

"Сирены означают сигнал гражданской обороны "Внимание всем!" Услышав такой сигнал, необходимо немедленно включить громкоговоритель, радиоприемник или телевизор и слушать сообщения", — разъяснили в КГГА.

Столица наладила взаимодействие с командованием Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины на случай эскалации. В ходе учений в 2021 году в Киеве отработали взаимодействие бригады и штабов территориальной обороны районных администраций столицы.

Кроме того, столичные власти приняли программу "Защитник Киева" на 2022-2024 годы. На ее финансирование выделят более 110 миллионов гривен.

"Мы должны отработать и алгоритм, как действовать при отключении мобильной связи и интернета. Также должен быть обеспечен необходимый запас топлива для бесперебойной работы в автономном режиме для генераторов, коммунальной техники и "скорых", — отметил Кличко.

За функционирование критической инфраструктуры своей общины будут отвечать сельские, поселковые и городские головы, добавил главой АГУ. Они должны контролировать предоставление услуг по бесперебойной поставке электроэнергии, водо- и теплоснабжения.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за сообщений о возможном полномасштабном вторжении России в Украину. Гарант пообещал, что в стране будет все спокойно весь 2022 год.

Чтобы убедить в этом зарубежные СМИ, которые распространяют информацию о планах России начать полномасштабную войну, гарант провел большую пресс-конференцию. В ее ходе президент заверил, что ВСУ и украинские власти контролируют ситуацию на границах.