Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения на Донбассе (КАРТА)

Стратегический разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk Воздушных сил США начал мониторить территорию Украины, а именно участки вблизи линии разграничения на Донбассе.

Траекторию его полета можно отследить на сайте Flightradar 24.

Трек полета дрона RQ-4 Global Hawk. Фото: Wikipedia

Беспилотный летательный аппарат взлетел с авиабазы в Саудовской Аравии и добрался до Украины через воздушное пространство Ирака, Иордании, Греции и Болгарии.

На карте видно, что 28 января американский дрон несколько раз летал вдоль линии разграничения над Донецкой и Луганской областями. Кроме того, разведывательный аппарат делал несколько перемещений над Полтавой и Киевом.

Известно, что ранее летательный аппарат мониторил границу с Беларусью и Россией.

Уточняем, что Украина разрешает иностранным самолетам и беспилотным летательным аппаратам находиться в своем воздушном пространстве для мониторинга ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.

Все собранные данные впоследствии передадут украинским военным.

Напомним, накануне российские оккупанты в Луганской области небольшой группой пытались проникнуть на позиции Вооруженных сил Украины.

Благодаря бдительности и решительности военнослужащих ВСУ враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию.