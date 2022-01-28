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Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения на Донбассе (КАРТА)
Стратегический разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk Воздушных сил США начал мониторить территорию Украины, а именно участки вблизи линии разграничения на Донбассе.
Траекторию его полета можно отследить на сайте Flightradar 24.
Беспилотный летательный аппарат взлетел с авиабазы в Саудовской Аравии и добрался до Украины через воздушное пространство Ирака, Иордании, Греции и Болгарии.
На карте видно, что 28 января американский дрон несколько раз летал вдоль линии разграничения над Донецкой и Луганской областями. Кроме того, разведывательный аппарат делал несколько перемещений над Полтавой и Киевом.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Известно, что ранее летательный аппарат мониторил границу с Беларусью и Россией.
Уточняем, что Украина разрешает иностранным самолетам и беспилотным летательным аппаратам находиться в своем воздушном пространстве для мониторинга ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей и Крыма.
Все собранные данные впоследствии передадут украинским военным.
Напомним, накануне российские оккупанты в Луганской области небольшой группой пытались проникнуть на позиции Вооруженных сил Украины.
Благодаря бдительности и решительности военнослужащих ВСУ враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию.