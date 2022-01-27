Диверсанты пытались проникнуть на позиции ВСУ в Луганской области

Российские оккупанты в Луганской области 27 января небольшой группой пытались проникнуть на позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Личный состав опорного пункта ВСУ оперативно обнаружил попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы оккупационных войск РФ.

"Благодаря бдительности и решительности военнослужащих ВСУ враг отказался от своих намерений и отступил на временно оккупированную территорию. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними", — сообщили в штабе ООС.

В результате попытки диверсантов проникнуть на украинскую территорию ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, в январе также в Луганской области боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Вооруженных сил Украины в районе Новотошковского. Тогда в результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью

Тем временем в России заявляют, что якобы западные страны подталкивают украинские власти к проведению силовых операций на Донбассе.

Кроме того, в РФ уже заговорили о признании "Л/ДНР". В частности, дидер пропрезидентской фракции "Единая Россия" в Государственной думе (нижней палате парламента) РФ Владимир Васильев призывает российское руководство оказать помощь "ДНР" и "ЛНР" в виде поставок военной продукции, "необходимой для сдерживания агрессии".