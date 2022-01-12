На Донбассе российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ: погиб боец

В Луганской области боевики 11 января обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции Вооруженных сил Украины районе Новотошковского. Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью", — говорится в сообщении.

ВСУ открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрел.

Позиции украинских подразделений остались прежними.

По состоянию на утро, 12 января, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлением о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать за некой провокацией. Планы включают также попытки дестабилизировать страну изнутри.

Американский министр добавил, что на данный момент неизвестно, принял ли президент России Владимир Путин решение о вторжении в Украину, но известно, что он задействовал средства, которые позволят это осуществить в короткие сроки, если он все же решится.

В последние недели количество российских войск на границе с Украиной остается стабильным, несмотря на прогнозы американской разведки о росте. Но американские чиновники говорят, что президент России Владимир Путин начал принимать меры для перемещения военных вертолетов, а это может означать, что планирование нападения продолжается.