В Киеве пообещали предупредить заранее о проверке системы оповещения с включением сирен

В Киеве прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен", — говорится в сообщении.

Как уточнили в КГГА, дата таких проверок определяется.

"По информации Департамента муниципальной безопасности КГГА, о дате проведения проверки готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен будет сообщено заранее", — говорится в сообщении.

В то же время Департамент молодежи и спорта разместил на своей странице в Фейсбук информацию о том, что 29 декабря в Киеве будет проведена проверка готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен для передачи сигнала гражданской защиты "Внимание всем". Сирены будут работать с 12:00 до 13:00.

Позже пост был удален.

Как рассказали в КГГА Delo.ua, 29 декабря в Киеве не будут включаться электрические сирены во время проверки готовности территориальной системы оповещения. 29 декабря — это дата окончания подготовительных мер по территориальной обороне столицы.

О любых изменениях в КГГА пообещали проинформировать заранее.

Отметим, что в Киеве проверяют готовность территориальной системы оповещения и разрабатывают план эвакуации на фоне наращивания российских войск на границе с Украиной.

Разведка США заявляет о планах РФ начать полномасштабное военное вторжение в Украину. В США считают, что российские войска могут вторгнуться в Украину в начале 2022 года.

Украинская разведка также считает, что Россия планирует вторжение в Украину на зиму 2022 года.