В Киеве протестируют сирены на случай нападения Путина

В администрации Киева готовятся к возможному нападению на столицу Украины войск РФ. Об этом заместитель главы КГГА Андрей Крищенко заявил в интервью изданию “Бабель”.

"Начнем с бомбоубежищ. Это старые, еще советские конструкции, которые в основном были на каких-то крупных предприятиях. Там есть инфраструктура, они хорошо укреплены и рассчитаны на большое количество людей. Такие объекты мы все проверили", — сказал Крищенко.

Он также отметил, что в Киеве проверяются системы оповещения.

"Это звуковые сигналы ― сирены. Мы эти системы тестируем все время, но без звука, планируем проводить учения. Со следующей недели мы начнем информационную кампанию, чтобы люди не пугались, когда их услышат. А через пару недель уже будем включать сирены и проводить учения, чтобы люди без паники понимали, что делать", — отметил замглавы КГГА.

По его словам, также пройдут тренинги с полицией и сотрудниками метрополитена.

"Мы должны быть морально и психологически готовы. Все документы должны быть в доступном месте. Если есть автомобиль, ключи должны лежать так, чтобы можно было сразу схватить их и выбежать. Надо понимать, где находится ближайшее укрытие — бомбоубежище, объект двойного назначения или подходящий подвал, паркинг, метрополитен. Под рукой должна быть удобная одежда, которую можно быстро надеть и выбежать. Естественно, в таких ситуациях не нужно пользоваться лифтами, лучше спускаться пешком. Возможно, стоит взять какой-то минимальный набор воды и продуктов на первое время, — дал несколько советов чиновник. — Если вы живете в частном доме, надо продумать, что вы будете делать, когда отключат газ, электричество. Желательно иметь дизельный генератор, чтобы зарядить батарейки, фонарик, телефон, если будет работать сеть".

Он также заявил, что в КГГА разработан план эвакуации.

"У нас, прописано, как ее проводить, места сбора и так далее. Но пока на практике мы эвакуацию отрабатывать не будем", — сказал Крищенко.

Напомним, немецкие СМИ опубликовали план возможного вторжения РФ в Украину. Из него следует, что российские войска нанесут удар на юге, а затем предпримут наступление на Киев.

А Александр Лукашенко, союзник президента РФ Владимира Путина, заявил, что начале января 2022 года стоит ожидать серьезного изменения ситуации в пространстве от Черного до Балтийского моря.