Сегодня необходимо усиливать тероборону, а не ослаблять самоуправление – Палатный о давлении на местные власти

Офис президента и Кабинет министров должны прекратить целенаправленную кампанию по подавлению местного самоуправления и давлению на политических оппонентов.

Об этом заявил руководитель исполкома "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"Сегодня, в условиях угрозы российского наступления, как никогда важны единство и совместные усилия, чтобы защитить и сохранить наше государство. Сейчас нужно усиливать территориальную оборону, а не ослаблять местные власти. Но вместо того, чтобы усиливать тероборону и заботиться о защите людей, руководство государства продолжает целенаправленную кампанию по подавлению местного самоуправления и построению жесткой вертикали власти", – заявил он.

Палатный отметил, что не прекращаются обыски в Чернигове и политическое давление на мэра Владислава Атрошенко перед выборами в 206-м округе.

Продолжается давление на киевские власти с использованием силовых органов по надуманным делам.

"31 января заместителю председателя КГГА Петру Пантелееву вручено подозрение якобы за бездействие по делу по заводу "Радикал", хотя Антимонопольный комитет запретил тратить средства столичного бюджета на это частное предприятие. Пренебрегая Конституцией и законами, Кабмин начал увольнять глав районных администраций Киева без учета позиции мэра столицы", – приводит примеры Палатной.

Руководитель исполкома УДАР призвал объединить усилия против внешнего врага, а не воевать с политическими оппонентами и местными властями.

"Офис президента и Кабинет министров должны прекратить целенаправленную кампанию по подавлению местного самоуправления и давлению на политических оппонентов. Власть не имеет права действовать по принципу: "Если ты не прислуга, значит враг". Враг сегодня у нас один и общий. И он только и ждет, чтобы воспользоваться ситуацией внутреннего раздора и разборок. В сегодняшних условиях государственная власть и местное самоуправление должны действовать сообща и слаженно. Мы сильны, когда мы вместе!" – подчеркнул Артур Палатный.

Ранее Палатный призвал срочно уже с февраля увеличить финансирование оборонной отрасли, в частности "разморозить" повышение зарплат военным.