Австралия эвакуирует своих послов из Киева во Львов

Из-за угрозы полномасштабного вторжения российских войск в Украину Австралия временно эвакуирует посольство страны из Киева во Львов.

Об этом 12 февраля заявила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, сообщает "Интерфакс-Украина".

По ее словам, министерство "продолжает советовать австралийцам немедленно покинуть Украину коммерческим путем".

В свою очередь, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-конференции сказал, что ситуация "достигла очень опасной стадии".

Ранее с аналогичным заявлением выступила глава МИД Германии Анналена Бербок. Она заявила, что дипломатическое ведомство ФРГ сокращает персонал посольства в Киеве и переносит генконсульство из Днепра во Львов.

Напомним, Государственный департамент США 12 февраля приказал уехать из Киева всем американским дипломатам, которые не занимает "критически важных должностей".

С 13 февраля консульские услуги в посольстве будут приостановлены. Дипучреждение будет поддерживать небольшое консульское присутствие во Львове, чтобы разрешать чрезвычайные ситуации, но не сможет предоставлять паспортные, визовые или обычные консульские услуги.

На фоне возможной агрессии России, сначала президент США Джозеф Байден призвал всех американцев, которые остаются в Украине, немедленно покинуть страну.

После заявления американского лидера другие страны начали массово делать аналогичные призывы к своим гражданам. По состоянию на утро 12 февраля уже шестнадцать стран сделали подобные заявления.