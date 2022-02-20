Джонсон заявил, что Россия планирует величайшую с 1945 года войну и этот "план в известном смысле уже начался"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия планирует начать "крупнейшую войну в Европе с 1945 года". В ходе вероятного вторжения войска РФ окружат Киев. Джонсон назвал вторжение России в Украину неизбежным из-за «улик начала реализации плана по наступлению».

Об этом пишет BBC.

Премьер-министр Великобритании сообщил, что президент США Джо Байден рассказал западным лидерам, что разведка предполагает, что российские войска планируют не просто войти в Украину с востока, через Донбасс, но и из Беларуси.

По последним оценкам правительства США, вдоль границы с Украиной, как в России, так и в соседней Беларуси, в настоящее время размещено от 169 тысяч до 190 тысяч российских военнослужащих, но в эту цифру входят и боевики на востоке Украины.

"Надо смотреть не просто на вторжение с востока через Донбасс, но согласно разведданным, которые мы видим, оно идет и с севера, из Беларуси", - подчеркнул Джонсон.

На вопрос, считается ли все еще неизбежным российское вторжение, Джонсон ответил:

"Боюсь, что именно на это указывают улики ... Дело в том, что по всем признакам план уже в каком-то смысле начался. Я боюсь сказать, что план, который мы видим, предназначен для чего-то, что может стать действительно крупнейшей войной в Европе с 1945 года только с точки зрения масштаба", — отметил премьер-министр Великобритании.

Он добавил, что речь может идти о гибели не только украинцев, но и россиян.

"Я думаю, что люди должны понимать, какую огромную цену это может повлечь за собой с точки зрения человеческих жизней, причем не только украинцев, но и россиян".

Джонсон также заявил, что Великобритания введет еще более жесткие санкции против России, чем предполагалось ранее, в случае новой агрессии против Украины. По его словам, Великобритания и США положат конец "торговле российских компаний в фунтах и долларах".

Напомним, 18 февраля президент США Джозеф Байден заявил, что президент России Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину, но Кремль еще может выбрать путь дипломатии, чтобы урегулировать ситуацию.