Евросоюз откроет в Украине совещательную военную миссию – Кулеба

Украинские власти достигли соглашения с ЕС в вопросе развертывания совещательной военной миссии Евросоюза в Украине. Стороны пришли к единому решению по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявление главы МИД транслировали украинские телеканалы.

"Мы договорились, что Евросоюз развернет в Украине совещательную тренировочную военную миссию. Параметры этой миссии, время ее развертывания еще будут уточняться, но принципиальное решение принято, и это будет важный политический сигнал об увеличении присутствия ЕС в Украине, о начале такого сотрудничества именно в военной сфере", — резюмировал Кулеба.

Такая миссия, как подчеркнул министр иностранных дел, будет исключительно совещательно-тренировочной, а не боевым подразделением. Он отметил, что для Украины важна эта инициатива и ее принятие в Евросоюзе.

О вероятности создания такой миссии сообщали еще в октябре 2021 года. Тогда ее назвали "Военно-консультативная и обучающая миссия ЕС в Украине" (EUATM). К такому решению Евросоюз пришел на фоне длительной напряженности в войне на Донбассе.

В нынешних реалиях это особенно важно. Боевики усилили обстрелы. В частности, Луганская ТЭС остановлена из-за обстрелов территории около города Счастье в Луганской области. Также ранее вследствие обстрелов были повреждены линии электропередач и участок теплосети, из-за чего жители Счастья остались без воды, тепла и света.

В штабе ООС сообщали, что боевики "ЛНР" открыли огонь из тяжелого вооружения по подконтрольному им Луганску с целью обвинить украинских военных. Кроме того, Федеральная служба безопасности России заявила, что якобы выпущенный с территории Украины снаряд попал в погранпост РФ в Ростовской области.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов опроверг эту информацию.