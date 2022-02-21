Украина потребовала от Совбеза ООН немедленно провести консультации по Будапештскому меморандуму, — Кулеба

Министерство иностранных дел Украины направило государствам-членам Совета безопасности ООН запрос с требованием провести консультации по снижению напряжения и практическим шагам обеспечения безопасности Украины.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twitter.

Украина имеет право потребовать такие консультации согласно статье №6 Будапештского меморандума. Это положение гласит: "Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Украина будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, в результате которой возникает вопрос о взятых обязательствах в рамках меморандума".

Направить такое требование поручил президент Украины Владимир Зеленский, уточнил Кулеба. Консультации необходимо провести на фоне эскалации конфликта на Донбассе. Кроме того, важно учесть, что в Москве сейчас обсуждают признание "независимости" "Л/ДНР".

В частности, чтобы обсудить этот вопрос и принять окончательное решение президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета безопасности России. Российский лидер сообщил, что "решение по Донбассу примут до конца дня 21 февраля".

Именно после этого Украина обратилась к Совбезу ООН с запросом на консультации.

"Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях деэскалации. Иного пути нет", — сказал Кулеба, комментируя заявление Путина по "Л\ДНР".

Отметим, что так называемые главы псевдореспублик Денис Пушилин и Леонид Пасечник накануне обратились к Путину с просьбой признать независимость "Л\ДНР".

Одним из важных пунктов заявлений было то, что и Пушилин, и Пасечник просят российского президента предусмотреть в договоре о сотрудничестве между Россией и "республиками" возможность взаимодействия в оборонной сфере.

Стоит напомнить, что еще 16 февраля Путин отложил вопрос признания псевдореспублик, так как такое решение противоречит Минским соглашениям.