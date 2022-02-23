Призыв резервистов в Украине начинается уже 23 февраля

Призыв на военную службу резервистов в рамках реализации приказа президента Владимира Зеленского начнется уже в среду, 23 февраля. Об этом сообщает командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Призыву будут подлежать резервисты в возрасте от 18 до 60 лет, причем как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Максимальный срок службы составит один год. За резервистами будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которой они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве первой очереди.

"Например, во время предыдущей службы военнослужащий был водителем-механиком в воинской части А0000, поэтому будут призывать его в эту же часть, на эту же военно-учетную специальность", — отмечают в ВСУ.

Резервисты оперативного резерва первой очереди должны самостоятельно явиться в свои воинские части или территориальные центры комплектования и социальной поддержки после вызова по телефону или получения повестки для явки в свой ТЦК.

Если резервист по тем или иным причинам, предусмотренным законом, не может быть призван, ему необходимо лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Напомним, что накануне Зеленский в видеообращении заявил, что отдал приказ о мобилизации резервистов, подчеркнув, что во всеобщей мобилизации страна пока не нуждается.

Решение было озвучено после того, как Россия признала независимость "ДНР" и "ЛНР", а российский президент Владимир Путин заявил, что РФ рассматривает территорию этих образований в качестве всей территории Донецкой и Луганской областей и что "все спорные вопросы должны быть решены между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик", хотя в Кремле и осознают, что это сейчас невозможно.

Накануне Совет федераций РФ разрешил использовать российские вооруженные силы за рубежом. Официально, однако, о вводе армии на территорию ОРДЛО пока РФ не объявляла.