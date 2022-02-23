Призов резервістів в Україні розпочинається вже 23 лютого

Призов на військову службу резервістів у рамках реалізації наказу президента Володимира Зеленського розпочнеться вже у середу, 23 лютого. Про це повідомляє командування Сухопутних військ Збройних сил України.

Призову підлягатимуть резервісти віком від 18 до 60 років, причому як офіцери, так і рядовий та сержантський склад. Максимальний термін служби становитиме один рік. За резервістами зберігатиметься робоче місце та середньомісячна заробітна плата.

Резервісти оперативного резерву першої черги проходитимуть службу у військових частинах і з тієї спеціальності, де вони проходили службу раніше і підписали контракт проходження служби в оперативному резерві першої черги.

"Для прикладу: під час попередньої служби військовослужбовець був водієм-механіком у військовій частині А0000, тому призиватимуть його в цю ж частину, на цю ж військово облікову спеціальність", — зазначають у ЗСУ.

Резервісти оперативного резерву першої черги повинні самостійно з'явитися до своїх військових частин або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки після виклику по телефону або отримання повістки для явки до свого ТЦК.

Якщо резервіст з тих чи інших причин, передбачених законом, не може бути призваним, йому необхідно особисто надати документи, що це підтверджують. За неявку або ігнорування виклику передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, що напередодні Зеленський у відеозверненні заявив, що наказав мобілізувати резервістів, підкресливши, що загальної мобілізації країна поки не потребує.

Рішення було озвучено після того, як Росія визнала незалежність "ДНР" та "ЛНР", а російський президент Володимир Путін заявив, що РФ розглядає територію цих утворень як усю територію Донецької та Луганської областей і що "всі спірні питання мають бути вирішені між київською сьогоднішньою владою та керівництвом цих республік", хоча в Кремлі й усвідомлюють, що це зараз неможливо.

Напередодні Рада федерацій РФ дозволила використовувати російські збройні сили за кордоном. Офіційно, однак, про введення армії на територію ОРДЛО поки що РФ не оголошувала.