В Украине мобилизуют резервистов и запускают программу экономического патриотизма, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период и объявил о запуске программы экономического патриотизма.

Об этом гарант сообщил во время своего нового обращения к украинцам.

В частности, Зеленский подчеркнул, что Украине сейчас не нужна полная мобилизация, но нужно оперативно доукомплектовать армию.

Поэтому сейчас идет речь только о привозе граждан, отнесенных к оперативному резерву.

"По решению главнокомандующего Вооруженными силами в ближайшее время также будет проведено учебное собрание резервистов системы терробороны. Пока наши воины защищают нас, мы должны работать, вкладывать деньги в экономику Украины, зарабатывать на финансирование армии", - подчеркнул президент.

Параллельно с укреплением армии Украине нужно усиливать свои позиции в стратегических секторах экономики.

Поэтому в стране запускают программу экономического патриотизма. Она предусматривает, как объяснил президент, целевые программы поддержки отдельных отраслей.

Кроме того, Зеленский призвал политиков объединится, чтобы помочь Украине справиться с тяжелым периодом.

"Перед записью этого видео я встретился с лидерами всех парламентских фракций и групп. Все понимают, что сегодня в парламенте нам нужна оборонная коалиция", добавил гарант.

Ранее 22 февраля президент встретился с представителями депутатских фракций и групп Верховной Рады. В ходе встречи он также призвал нардепов создать оборонную коалицию, чтобы оперативно принимать решения, связанных с укреплением обороноспособности государства.

Зеленский подчеркнул, что весь мир поддерживает Украину и стает на ее сторону в конфликте с Россией. При этом, как заявил гарант во время своего предыдущего обращения, признание Российской Федерацией независимости временно оккупированных территорий ОРДЛО означает, что РФ вышла из Минских соглашений.

Президент подчеркнул, что действия главы РФ Путина по признанию так называемых "ЛНР" и "ДНР" Украина расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности.

Его американский коллега Джозеф Байден также резко негативно воспринял новость о признании Россией "Л/ДНР". Американский президент заявил, что решение РФ признать украинские регионы отделенным государством является вопиющим случаем и объявил о введении новых санкций против РФ.