В Україні мобілізують резервістів та запускають програму економічного патріотизму, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський видав указ про призов резервістів у особливий період та оголосив про запуск програми економічного патріотизму.

Про це гарант повідомив під час свого нового звернення до українців.

Зокрема, Зеленський наголосив, що Україні наразі не потрібна повна мобілізація, але потрібно оперативно доукомплектувати армію.

Тому зараз йдеться лише про призов громадян, віднесених до оперативного резерву.

"За рішенням головнокомандувача Збройних сил, найближчим часом також будуть проведені навчальні збори резервістів системи тероборони. Поки наші воїни захищають нас, ми повинні працювати, вкладати гроші в економіку України, заробляти на фінансування армії", - наголосив президент.

Паралельно зі зміцненням армії Україні потрібно посилювати свої позиції у стратегічних секторах економіки.

Тож у країні запускають програму економічного патріотизму. Вона передбачає, як пояснив президент, цільові програми підтримки окремих галузей.

Крім того, Зеленський закликав політиків об'єднатися, щоб допомогти Україні впоратися із тяжким періодом.

"Перед записом цього відео я зустрівся з лідерами всіх парламентських фракцій та груп. Усі розуміють, що сьогодні у парламенті нам потрібна оборонна коаліція", - додав гарант.

Раніше, 22 лютого, президент зустрівся із представниками депутатських фракцій та груп Верховної Ради. У ході зустрічі він також закликав нардепів створити оборонну коаліцію, щоб оперативно ухвалювати рішення, пов'язані зі зміцненням обороноздатності держави.

Зеленський наголосив, що весь світ підтримує Україну та стає на її бік у конфлікті з Росією. При цьому, як заявив гарант під час свого попереднього звернення, визнання Росією незалежності тимчасово окупованих територій ОРДЛО означає, що РФ вийшла з Мінських угод.

Президент наголосив, що дії глави РФ Путіна щодо визнання так званих "ЛНР" та "ДНР" Україна розцінює як порушення суверенітету та територіальної цілісності.

Його американський колега Джозеф Байден також різко негативно сприйняв новину про визнання Росією "Л/ДНР". Американський президент заявив, що рішення РФ визнати українські регіони відокремленою державою є кричущим випадком, і оголосив про введення нових санкцій проти РФ.