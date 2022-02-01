За три года украинскую армию увеличат на 100 тысяч человек — Зеленский подписал указ

За три года численность Вооруженных сил увеличат на 100 тысяч человек профессиональной армии. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в сессионном зале Верховной Рады 1 февраля.

По словам президента, документ также предусматривает увеличение заработных плат всем военным до уровня, не ниже трех минимальных. То есть в настоящее время военные должны начать получать ежемесячно не меньше 19 500 гривен (по состоянию на 1 февраля минимальная зарплата составляет 6 500 гривен).

Кроме того, подписанный Зеленским указ предусматривает:

переход Украины к основам профессиональной армии;

увеличение срока действия контрактной службы;

разработку концепции жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов, членов их семей;

систему карьерного роста офицеров;

создание дополнительных 20 бригад Вооруженных сил.



"Этот указ – старт перехода Украины на профессиональную армию. Этот указ нужен не потому, что скоро война. Он для того, чтобы скоро и дальше был мир," – сказал Зеленский.

Отметим, что согласно мировым стандартам, в том числе НАТО, переход на профессиональную армию предусматривает существование только контрактной армии. Но есть ли этот пункт в указе, в настоящее время неизвестно.

Гарант также поблагодарил западных партнеров за военную помощь. В частности, накануне в Украину прибыл очередной самолет из США с военной помощью. В этот раз американские партнеры передали 84 тонны патронов разного калибра.

До этого в Украину из США прибыл самолет с партией боеприпасов, которую США отправили в рамках военно-технической помощи.