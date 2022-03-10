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Росія планує вийти із Ради Європи

Росія планує вийти із Ради Європи
У Раді Європи більше не буде представника РФ. Фото: BBC

Міністерство закордонних справ Російської Федерації заявило, що РФ не збирається більше брати участь у Раді Європи. Про це повідомила пресслужба МЗС.

"Хід подій стає незворотнім. Росія не має наміру миритися з цими підривними діями... Росія не братиме участі в перетворенні натовцями найстарішої європейської організації на черговий майданчик для заклинань про західну перевагу і самолюбування. Нехай насолоджуються спілкуванням один з одним, без Росії", — сказано у повідомленні відомства.

Після виходу із Ради Європи росіяни не зможуть звертатися до Європейського суду з прав людини. Також це передбачає одночасне зупинення дії Європейської конвенції з прав людини.

Зазначимо, що це не означає, що РФ прямо зараз виходить із Ради Європи. Відомство запустило процес виходу, але його ще має підтримати Держдума та президент країни. Також низку документів мають ухвалити і в самій Раді.

Насправді таке рішення Росія приймає у відповідь на дії Ради Європи, яка призупинила право представництво в ньому РФ ще 25 лютого у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Раніше з Ради Європи з моменту її заснування вже виходила одна держава — Греція у 1969 році.

Ще до початку війни України з Росією Рада Європи прийняла пакет санкцій у відповідь на рішення РФ визнати окуповані території Донецької та Луганської областей України як незалежні утворення та подальше рішення про введення російських військ у ці регіони.

Автор:
Віта Молодан