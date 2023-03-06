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Белорусский суд приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы
6 марта суд в Беларуси заочно приговорил оппозиционного лидера в изгнании Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Об этом сообщает государственное информационное агентство Белта.
Отмечается, что все обвиняемые, проходящие по делу так называемого координационного совета, признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, в публичных призывах к захвату государственной власти и совершению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.
Судебный процесс проходил заочно. Гособвинение просило для Тихановской 19 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Отметим, Светлана Тихановская сбежала из Беларуси после того, как в 2020 году баллотировалась на пост президента против Александра Лукашенко. Выборы сопровождались массовыми протестами после того, как оппозиция обвинила Лукашенко в фальсификации выборов.
Напомним, 3 марта суд вынес приговор лауреату Нобелевской премии мира, лидеру организации "Вясна" Алесю Беляцкому. Белорусский активист и правозащитник приговорен к 10 годам лишения свободы.