Белорусский суд приговорил Тихановскую к 15 годам лишения свободы

6 марта суд в Беларуси заочно приговорил оппозиционного лидера в изгнании Светлану Тихановскую к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Об этом сообщает государственное информационное агентство Белта.

Отмечается, что все обвиняемые, проходящие по делу так называемого координационного совета, признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, в публичных призывах к захвату государственной власти и совершению других действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Судебный процесс проходил заочно. Гособвинение просило для Тихановской 19 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Отметим, Светлана Тихановская сбежала из Беларуси после того, как в 2020 году баллотировалась на пост президента против Александра Лукашенко. Выборы сопровождались массовыми протестами после того, как оппозиция обвинила Лукашенко в фальсификации выборов.

Напомним, 3 марта суд вынес приговор лауреату Нобелевской премии мира, лидеру организации "Вясна" Алесю Беляцкому. Белорусский активист и правозащитник приговорен к 10 годам лишения свободы.