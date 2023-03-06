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Білоруський суд засудив Тихановську до 15 років позбавлення волі
6 березня суд у Білорусі заочно засудив опозиційну лідерку у вигнанні Світлану Тихановську до 15 років позбавлення волі у колонії загального режиму.
Про це повідомляє державне інформаційне агентство Белта.
Зазначається, що усіх обвинувачених, які проходять у справі так званої координаційної ради, визнано винними у змові, вчиненій з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом, у публічних закликах до захоплення державної влади та вчинення інших дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі.
Судовий процес проходив заочно. Держобвинувачення просило для Тихановської 19 років позбавлення волі.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Вирок не набрав законної сили, може бути оскаржений та опротестований в апеляційному порядку.
Зазначимо, Світлана Тихановська втекла з Білорусі після того, як у 2020 році балотувалася на пост президента проти Олександра Лукашенка. Вибори супроводжувалися масовими протестами після того, як опозиція звинуватила Лукашенка у фальсифікації виборів.
Нагадаємо, 3 березня суд виніс вирок лауреату Нобелівської премії миру, лідеру організації "Вясна" Алесю Біляцкому. Білоруський активіст та правозахисник засуджений до 10 років позбавлення волі.