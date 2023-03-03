В Білорусі лауреата Нобелівської премії миру Біляцкого засудили до 10 років колонії

3 березня суд виніс вирок лауреату Нобелівської премії миру, лідеру організації "Вясна" Алесю Біляцкому. Білоруський активіст та правозахисник засуджений до 10 років позбавлення волі.

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Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

Зазначається, що разом із Біляцьким на лаві підсудних перебували його колеги Валентин Стефанович та Володимир Лабкович. Також суд заочно виніс вирок членові ради "Вясни" Дмитру Соловйову, який виїхав з Білорусі.

Валентина Стефановича засуджено на 9 років, Володимира Лабковича – на 7 років. Дмитра Соловйова, який у залі суду не був присутній, заочно засуджено на 8 років.

Згідно з версією білоруської влади, правозахисники, "діючи у складі організованої групи, готували громадян до участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок, а також здійснювали фінансування та матеріальне забезпечення таких дій під виглядом правозахисної та благодійної діяльності, зокрема й від імені ПЦ "Вясна".

Правозахисники на суді своєї провини не визнали.

Біляцький назвав справу проти правозахисників політичним переслідуванням.

Напередодні ухвалення вироку міжнародні правозахисні організації написали заяву і повторили свої заклики звільнити правозахисників і зняти з них усі звинувачення.

Крім того, 2 березня в польських містах Варшава і Гданськ пройшли акції солідарності з вяснівцями.

Алесь Бяляцький є одним з ініціаторів демократичного руху, що виник у Білорусі в середині 1980-х років. У 1996 році він заснував організацію "Вясна".

З 2011 до 2014 року Бяляцький був у вʼязниці. Після масових протестів проти Лукашенка у 2020 році його знову затримали.

Наразі вирок не набув чинності й може бути оскаржений.

Зазначимо, Нобелівську премію миру у 2022 році присудили правозахиснику Алесю Бяляцькому з Білорусі, російській правозахисній організації "Меморіал" та українській правозахисній організації "Центр громадянських свобод".

Як повідомлялося, Польща з 10 лютого в односторонньому порядку закрила один із найбільших пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю “Бобровнікі” на знак протесту проти засудження в РБ до восьми років ув’язнення відомого білоруського журналіста польського походження Анджея Почобута.