24 мільйони збитків на будівництві Подільського мосту: генпідряднику повідомили про підозру

Під час будівництва Подільського мосту були завищені на 24 млн гривень витрати на оренду техніки – про підозру повідомлено керівнику генпідрядної організації.

Про це повідомили Київська міська прокуратура та Національна поліція України.

Слідчими Подільського управління поліції здійснюється досудове розслідування за фактом ряду корупційних злочинів, вчинених під час будівництва Подільського мостового переходу.

В Нацполіції зазначають, що порушник, перебуваючи у змові з іншими учасниками злочинної схеми, вніс завідомо неправдиві відомості до актів виконаних будівельних робіт, у яких суттєво завищив вартість задіяної до будівництва окремої будівельної техніки.

В чому суть справи

Слідство встановило, що з 2017 року на підставі договору, укладеного з КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", генпідрядник із залученням підрядних та субпідрядних організацій здійснював роботи з завершення будівництва Подільського мостового переходу, для його подальшого введення в експлуатацію.

Надалі, у червні 2023 року між КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", генпідрядником та підрядною організацією підписані акти приймання виконаних будівельних робіт в частині витрат на експлуатацію машин і механізмів (компресори дизельні, крани на автомобільному ходу, насоси борові, бурова установка для влаштування паль).

Порядок формування ціни на орендовану техніку передбачено нормами ДСТУ, на основі якого складалась проектно-кошторисна документація.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи, завищення витрат на оренду вказаної техніки становить понад 24 млн гривень.

Подільською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено про підозру у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах керівнику генпідрядної організації, яка здійснює будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві (ч. 5 ст. 191 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Відповідно до санкції статей, йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Понад 27 років будівництва: історія Подільського мосту

Історія будівництва Подільсько-Воскресенського шляхопроводу, що має з’єднати Поділ з лівобережними районами Воскресенка і Райдужний масив, триває вже майже 30 років. У генеральний план Києва об'єкт було внесено ще у 1986 році, але саме будівництво стартувало у 1993-му. Відтоді міст будують із перервами через брак фінансування, у 2017 році він був готовий більш ніж наполовину. На той момент у переправу вже вклали понад 5 мільярдів гривень.

За даними прокуратури, кошторисна вартість будівництва Подільського мосту внаслідок неодноразового збільшення вже станом на 13 жовтня 2021 року становила 19,9 мільярда гривень. 11 жовтня 2022 року Київська міська рада вирішила виділити з міського бюджету додаткових 183 мільйонів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. Рішення викликало занепокоєння у Київської міської прокуратури.

Столичний довгобуд неодноразово фігурував у повідомленнях правоохоронців про ймовірну корупцію, несплату податків, розкрадання коштів при будівництві цього об'єкту та супутніх заходах. Зокрема, в листопаді 2021 року Служба безпеки України заявила, що на будівництві мосту хотіли розікрасти 3 мільярди гривень. А в червні 2023 року на будівництві Подільського мосту виявили розкрадання ще 104 мільйонів гривень.

Терміни відкриття Подільсько-Воскресенського мосту неодноразово переносилися й в останні роки. Зокрема, наприкінці квітня 2021-го, Кличко заявляв, що переправу можуть відкрити вже до кінця року. В грудні ж було констатовано, що відкриття об'єкту в 2021 році, як це було обіцяно, вже неможливе і має статися в 2022 році.

Торік у жовтні міський голова столиці анонсував відкриття Подільського мосту для автомобільного руху вже "найближчими тижнями". Зрештою, 1 грудня ним дозволили проїзд лише для спецтранспорту, екстрених служб та автобусів, але не для приватних авто.

В середині квітня 2024 року Кличко озвучив новий термін запуску Подільського мосту для автівок - рух автомобільного транспорту цим мостом планують повністю запустити у вересні.