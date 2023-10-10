Кличко анонсував відкриття Подільського мосту "найближчими тижнями"

Мер Києва Віталій Кличко заявляє, що Подільсько-Воскресенський мостовий перехід через Дніпро буде відкрито для автомобільного руху вже найближчими тижнями. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Київ".

"Найближчим часом я буду радий у вас звітувати, через дуже короткий проміжок часу, про відкриття руху на Подільсько-Воскресенському мості. Я думаю, що найближчими тижнями це відбудеться. Ми закінчуємо", - сказав Кличко.

На думку столичного градоначальника, скоро мешканці міста будуть дуже здивовані тим, що Подільський міст виявиться об'єктом, завдяки якому можно переміщатися між берегами Дніпра.

"Спекуляцій також дуже багато було, тому що в уявленні всіх нас, киян, цей міст - це арка через Дніпро. Всі, хто поїде цим мостом, будуть здивовані: це 9,5 кілометрів моста у повітрі над островами, над Дніпром. Це один з найбільших інфраструктурних об'єктів у нашому місті, і ми вже першу частину будемо вводити в експлуатацію", - додав він.

Нагадаємо, що спорудження мостового переходу через Дніпро, який має сполучити історичний район Поділ на правому березі з районом Воскресенка на лівому березі, ведеться в Києві ще з 1993 року й неодноразово зупинялося через брак фінансування.

Більш того, у попередні роки Подільський міст багаторазово фігурував у повідомленнях правоохоронців про ймовірну корупцію, несплату податкв та розкрадання коштів при будівництві цього об'єкту та супутніх заходах, а терміни відкриття переходу неодноразово переносилися.

Зокрема, незадовго до повномасштабної війни, в листопаді 2021 року, Служба безпеки України заявила, що на будівництві мосту хотіли розікрасти 3 мільярди гривень. У той же день Кличко звільнив свого заступника Олександра Густелєва, відповідального за будівництво мосту через затягування його добудови.

В грудні ж було констатовано, що відкриття об'єкту в 2021 році , як це було обіцяно, вже неможливе і має статися в 2022 році. Натомість в жовтні вже 2022 року Київська міська рада додатково виділила 183 мільйона гривень на добудову мосту, однак цим обурилася столична прокуратура, заявивши, що рішення "суперечить здоровому глузду та не сприяє раціональному використанню бюджетних коштів".