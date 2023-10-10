Кличко анонсировал открытие Подольского моста "в ближайшие недели"

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что Подольско-Воскресенский мостовой переход через Днепр будет открыт для автомобильного движения уже в ближайшие недели. Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев".

"В ближайшее время я буду рад у вас отчитываться, через очень короткий промежуток времени, об открытии движения на Подольско-Воскресенском мосту. Я думаю, что в ближайшие недели это произойдет. Мы заканчиваем", - сказал Кличко.

По мнению столичного градоначальника, скоро жители города будут очень удивлены тем, что подольский мост окажется объектом, благодаря которому можно перемещаться между берегами Днепра.

"Спекуляций также очень много было, потому что в представлении всех нас, киевлян, этот мост – это арка через Днепр. Все, кто поедет по этому мосту, будут удивлены: это 9,5 километров моста в воздухе над островами, над Днепром. Это один из самых больших инфраструктурных объектов в нашем городе, и мы уже первую часть будем вводить в эксплуатацию", - добавил он.

Напомним, что строительство мостового перехода через Днепр, который должен соединить исторический район Подол на правом берегу с районом Воскресенка на левом берегу, ведется в Киеве еще с 1993 года и неоднократно останавливалось из-за нехватки финансирования.

Более того, в предыдущие годы Подольский мост многократно фигурировал в сообщениях правоохранителей о вероятной коррупции, неуплате налогов и хищении средств при строительстве этого объекта и сопутствующих мероприятиях, а сроки открытия перехода неоднократно переносились.

В частности, незадолго до полномасштабной войны, в ноябре 2021 года, Служба безопасности Украины заявила, что на строительстве моста хотели разворовать 3 миллиарда гривен. В тот же день Кличко уволил своего заместителя Александра Густелева, ответственного за строительство моста, за затягивание его достройки.

В декабре же было констатировано, что открытие объекта в 2021 году, как это было обещано, уже невозможно. и должно произойти в 2022 году. В октябре же 2022 года Киевский городской совет дополнительно выделил 183 миллиона гривен на достройку моста, однако этим возмутилась столичная прокуратура, заявив, что решение "противоречит здравому смыслу и не способствует рациональному использованию бюджетных средств".