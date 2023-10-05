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Обвал Дегтяревского моста: В Киеве прошли массовые обыски из-за разворовывания денег (ФОТО)

Обвал Дегтяревского моста: В Киеве прошли массовые обыски из-за разворовывания денег (ФОТО)
Фото: Киевская городская прокуратура

В рамках расследования дела касательно обвала конструкций реконструируемого моста по улице Дегтяревской в Киеве, который вскрыл соответствующее хищение средств, 5 октября были одновременно проведены обыски по восьми адресам. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В частности, следователи Главного управления полиции в Киеве, сотрудники столичного управления департамента стратегических расследований Нацполиции и городской прокуратуры посетили департамент транспортной инфраструктуры Киевгорадминистрации, коммунальную корпорацию "Киевавтодор" и ряд компаний-подрядчиков.

Напомним, что 30 сентября на объекте строительства путепровода по улице Дегтяревской, отделяющей улицу Довженко от улицы Елены Телиги, произошел обвал только что установленных мостовых балок.

По факту обрушения конструкций было открыто производство по статье 272 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью).

Фото 2 — Обвал Дегтяревского моста: В Киеве прошли массовые обыски из-за разворовывания денег (ФОТО)
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото 3 — Обвал Дегтяревского моста: В Киеве прошли массовые обыски из-за разворовывания денег (ФОТО)
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото 4 — Обвал Дегтяревского моста: В Киеве прошли массовые обыски из-за разворовывания денег (ФОТО)
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото 5 — Обвал Дегтяревского моста: В Киеве прошли массовые обыски из-за разворовывания денег (ФОТО)
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото 6 — Обвал Дегтяревского моста: В Киеве прошли массовые обыски из-за разворовывания денег (ФОТО)
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото 7 — Обвал Дегтяревского моста: В Киеве прошли массовые обыски из-за разворовывания денег (ФОТО)
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото 8 — Обвал Дегтяревского моста: В Киеве прошли массовые обыски из-за разворовывания денег (ФОТО)
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото 9 — Обвал Дегтяревского моста: В Киеве прошли массовые обыски из-за разворовывания денег (ФОТО)
Фото: Киевская городская прокуратура
Фото 10 — Обвал Дегтяревского моста: В Киеве прошли массовые обыски из-за разворовывания денег (ФОТО)
Фото: Киевская городская прокуратура

Установлено, что около 16:20 30 сентября при установке седьмой балки моста она потеряла равновесие, сломалась посередине и упала на соседнюю конструкцию. После этого началась цепная реакция, повлекшая повреждение ранее установленных мостовых балок и их падение на проезжую часть.

Помимо этого, было начато расследование по факту присвоения должностными лицами бюджетных средств при реконструкции путепровода (статья 191 УК). Обыски в четверг проводились именно в рамках этого дела.

Автор:
Тимофей Беспятов