Обвал моста в Киеве: прокуратура расследует нарушение правил безопасности во время реконструкции

Прокуратура открыла производство по факту нарушения правил безопасности при производстве работ с повышенной опасностью на объекте строительства путепровода в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что по факту обрушения конструкций Дегтяровского моста в Киеве начато уголовное производство.

"При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры г. Киева начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на объекте строительства путепровода в Шевченковском районе столицы (ч. 2 ст. 272 УК Украины)", - говорится в сообщении .

По данным следствия, 30 сентября на объекте строительства проводились работы по монтажу мостовых балок. Около 16.20 при установке седьмой балки она потеряла равновесие, сломалась посередине и упала на соседнюю конструкцию.

После этого началась цепная реакция, повлекшая повреждение ранее установленных мостовых балок и их падение на проезжую часть.

В генпрокуратуре напоминают, что обошлось без жертв и пострадавших.

"В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены работники строительной компании, которые проводили работы, и заказчика работ - коммунальной корпорации "Киевавтодор"", - подчеркнули в прокуратуре.

Там добавили, что продолжаются следственные действия, а в рамках производства будут назначены экспертизы для установления причин и обстоятельств обрушения строительных конструкций.

Дегтяревский путепровод: что известно об обвале

В июне в Киеве приступили к реконструкции Дегтяревского путепровода. Предполагается, что после обновления он будет выше и шире, будет иметь велодорожки и тротуары для пешеходов. Работы должны были продолжаться до 30 ноября.

Согласно информации на сайте Prozorro, стоимость реконструкции составляет 934,7 млн. грн.

30 сентября во время работ произошел обвал балок. При выполнении монтажа 7-й балки она потеряла свою устойчивость, а при падении была задета часть уже смонтированной конструкции.

Независимый инфраструктурный обозреватель Павел Авдокушин в комментарии "Суспільному" сказал, что балки для путепровода изготовил завод компании "Ковальская".

"Они экспериментальные. Это 36-ти метровая балка, а до этого были 33-метровые [...] Надо, чтобы ее (балку, – ред.) распилили, взяли образцы бетона и посмотрели, как там расположена арматура. Причин (обвала – ред.) может быть множество. Я не утверждаю, что это брак, но это может быть некачественный бетон, может быть неровно натянута арматура. И это только одна из многих причин", – отметил он.

В свою очередь спикер "Ковальской" Даниил Ваховский информировал, что 1 октября соберется экспертная инженерная комиссия, которая будет определять причины инцидента. По его словам, проблем с качеством балок нет, ведь они прошли все необходимые экспертизы.

Как сообщила пресс-служба группы RDS, выполняющей работы, для бюджета Киева стоимость реконструкции Дегтяровского путепровода не увеличится. Там отметили, что устранение всех недостатков будет осуществляться за счет RDS.