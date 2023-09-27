В разрушении имения Гавсевича в Одессе подозревают владельца здания и подрядчика (ФОТО)

Правоохранители сообщили о подозрении в разрушении памятника архитектуры - имении Гавсевича в Одессе - владельце здания и руководителе предприятия-подрядчика.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, владелец особняка, являющегося объектом культурного наследия, совместно с подрядчиком без соответствующего разрешения провели строительные работы по демонтажу ограждающих и несущих конструкций здания.

Эти действия привели к разрушению объекта культурного наследия, в частности, его конструктивных и архитектурно-художественных элементов интерьера помещений.

"При процессуальном руководстве Приморской окружной прокуратуры города Одессы владельцу особняка Гавсевича и руководителю предприятия-подрядчика сообщено о подозрении в умышленном уничтожении, разрушении и повреждении объектов культурного наследия или их частей (ч. 5 ст. 298 УК Украины)", - отмечают в прокуратуре.

Там добавляют, что решаются вопросы по избранию подозреваемым меры пресечения.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, согласно приказу Министерства культуры и туризма Украины от 16.06.2007 здание по адресу: г. Одесса, ул. Черноморская, 1 – "Особняк Гавсевича" (архитектор Гальперсон С.С.), построенная в 1903 году, признана памятником архитектуры и градостроительства местного значения и взята под охрану государства.

Напомним, что по иску прокуроров Бердичевской окружной прокуратуры Житомирской области возвращен в государственную собственность памятник архитектуры местного значения – дом-усадьба Терещенко.

Дом является объектом культурного наследия IX века. На его территории находятся дворец и другие сооружения, где когда-то размещались конюшни и авиамастерские.