Суд повернув у державну власність будинок-садибу Терещенка на Житомирщині (ФОТО)

У державну власність повернуто об’єкт культурної спадщини на Житомирщині – будинок-садибу Терещенка.

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Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що заа позовом прокурорів Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області повернуто у державну власність пам’ятку архітектури місцевого значення – будинок-садибу Терещенка.

Садиба є об’єктом культурної спадщини IX cтоліття. На її території знаходяться палац та інші споруди, де колись розміщувалися стайні та авіамайстерні.

"Наразі прокурори довели у Господарському суді Житомирської області порушення майнових прав держави на пам’ятку. Суд задовольнив позов у повному обсязі", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Там додали, що позовні вимоги мотивовано тим, що будинок-садиба Терещенка незаконно перейшов у приватну власність.

"Попри статус охоронюваного об’єкта, зміна власників відбулася без обов’язкової процедури погодження з уповноваженими органами", - зауважують у прокуратурі.

Ще однією правовою підставою звернення до суду стала необхідність збереження пам’ятки архітектури як цінності для держави. Наразі споруди знаходяться в незадовільному, а місцями – аварійному стані. Вони зазнали значних руйнувань, а відтак потребують реставрації та охорони.

Крім того, справа щодо повернення будинку-садиби Терещенка у державну власність набула значного суспільного розголосу.

"Прокуратура відстоює свою принципову позицію щодо збереження об’єкта культурної спадщини, необхідною умовою чого є повернення його до державної власності, у судах всіх інстанції упродовж двох останніх років", - наголошують в Офісі Генпрокурора.

На захист пам’ятки також стали Міністерство культури та інформаційної політики України, благодійна організація «Фундація спадщини Терещенків», небайдужі місцеві жителі.

Зауважимо, будинок-садиба Терещенка побудована у 1851 році графом Грохольським. Стиль – неоготика.

Пам’ятка архітектури місцевого значення знаходиться у смт Червоне Андрушівського району Житомирської області.

Невдовзі після смерті чоловіка вдова графа Грохольського продала палац родині українських промисловців-цукровиків та меценатів Терещенків.

Наразі об’єкт входить до реєстру культурної спадщини.

Нагадаємо, останнім часом у ЗМІ з’явилася інформація, що за садибу Терещенків на бульварі Шевченка у Києві знову йдуть судові баталії. Київська прокуратура за активної підтримки родини Терещенків наполягає на поверненні будівлі до комунальної власності. Але законний власник вважає це порушенням своїх прав. Детальніше про це читайте у статті на сайті Delo.ua