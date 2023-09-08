Суд вернул в государственную собственность дом-усадьбу Терещенко в Житомирской области (ФОТО)

В государственную собственность возвращен объект культурного наследия на Житомирщине – дом-усадьба Терещенко.

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Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что по иску прокуроров Бердичевской окружной прокуратуры Житомирской области возвращен в государственную собственность памятник архитектуры местного значения – дом-усадьбу Терещенко.

Дом является объектом культурного наследия IX века. На ее территории находятся дворец и другие сооружения, где когда-то размещались конюшни и авиамастерские.

"В настоящее время прокуроры доказали в Хозяйственном суде Житомирской области нарушение имущественных прав государства на памятку. Суд удовлетворил иск в полном объеме", - сообщили в Офисе Генпрокурора.

Там добавили, что исковые требования мотивированы тем, что дом-усадьба Терещенко незаконно перешел в частную собственность.

"Несмотря на статус охраняемого объекта, смена владельцев произошла без обязательной процедуры согласования с уполномоченными органами", - отмечают в прокуратуре.

Еще одним правовым основанием обращения в суд стала необходимость сохранения памятника архитектуры как ценности для государства. Пока сооружения находятся в неудовлетворительном, а местами – аварийном состоянии. Они получили значительные разрушения, а затем нуждаются в реставрации и охране.

Кроме того, дело о возвращении дома-усадьбы Терещенко в государственную собственность получило значительную общественную огласку.

"Прокуратура отстаивает свою принципиальную позицию по сохранению объекта культурного наследия, необходимым условием чего является возвращение его в государственную собственность, в судах всех инстанции в течение двух последних лет", - отмечают в Офисе Генпрокурора.

В защиту памятника также стали Министерство культуры и информационной политики Украины, благотворительная организация «Фонд наследия Терещенко», неравнодушные местные жители.

Заметим, дом-усадьба Терещенко построена в 1851 году графом Грохольским. Стиль – неоготика.

Достопримечательность архитектуры местного значения находится в пгт Красное Андрушевского района Житомирской области.

Вскоре после смерти мужа вдова графа Грохольского продала дворец семье украинских промышленников-сахарников и меценатов Терещенко.

В настоящее время объект входит в реестр культурного наследия.

Напомним, в последнее время в СМИ появилась информация, что за усадьбу Терещенко на бульваре Шевченко в Киеве снова идут судебные баталии. Киевская прокуратура при активной поддержке семьи Терещенко настаивает на возвращении здания в коммунальную собственность. Но законный владелец считает это нарушением своих прав. Детальнее об этом читайте в статье на сайте Delo.ua