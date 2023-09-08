"Бабий Яр" включили в Международный реестр "Память мира" ЮНЕСКО

Украина получила международное признание документального наследия Бабьего Яра, которое было внесено в Международный реестр Программы "Память мира" ЮНЕСКО. Этот статус был предоставлен по итогам рассмотрения номинационной формы, предоставленной Государственной архивной службой Украины и Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр".

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Об этом сообщает Государственная архивная служба Украины.

Основой для получения такого статуса от ЮНЕСКО стало уникальное онлайн-пространство Мемориального центра, в котором содержится более 3,5 миллионов документов из 13 архивов Украины.

"Уникальные документы, фото и свидетельства очевидцев, которые хранятся в архивах, позволяют восстановить документальные факты о событиях Холокоста и имеют важное значение для украинского и мирового сообщества", - отметил Глава Государственной архивной службы Украины Анатолий Хромов.

В 1941-1943 годах в Бабьем Яру нацисты убили по разным оценкам от 70 000 до 100 000 человек. Это место стало не только одной из точек на страшной карте Холокоста, но и его печальным символом в Восточной Европе.

Это решение ЮНЕСКО является важным шагом в направлении сохранения и распространения памяти о трагедии Бабьего Яра. Она также свидетельствует о международном признании значения документального наследия Украины для сохранения исторической правды и предупреждения новых геноцидов.

“Каждое поколение народов и фигур ищет разные пути зафиксировать свой исторический момент на длину веков. Это вполне естественно, ведь в этом наша ответственность перед будущим. Но мы знаем много примеров, когда память пытаются стереть. Диктаторы, преступники, режимы. В советское время трагедию Бабьего Яра умалчивали и пытались стереть с человеческой памяти”, – подчеркнула первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

Напомним, украинская писанка и кобзарско-лирницкие традиции могут пополнить Списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже в следующем году.