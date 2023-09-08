“Бабин Яр” включили до Міжнародного реєстру “Пам’ять світу” ЮНЕСКО

Україна отримала міжнародне визнання документальної спадщини Бабиного Яру, яка була внесена до Міжнародного реєстру Програми “Пам’ять світу” ЮНЕСКО. Цей статус було надано за підсумками розгляду номінаційної форми, яку було подано Державною архівною службою України та Меморіальним центром Голокосту “Бабин Яр”.

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Про це повідомляє Державна архівна служба України.

Основою для отримання такого статусу від ЮНЕСКО став унікальний онлайн-простір Меморіального центру, у якому міститься понад 3,5 мільйона документів з 13 архівів України.

“Унікальні документи, фото та свідчення очевидців, які зберігаються в архівах, дозволяють відновити документальні факти про події Голокосту та мають вагоме значення для української та світової спільноти”, – зазначив Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов.

У 1941-1943 роках в Бабиному Яру нацисти вбили за різними оцінками від 70 000 до 100 000 людей. Це місце стало не лише однією з точок на страшній мапі Голокосту, а його сумним символом у Східній Європі.

Це рішення ЮНЕСКО є важливим кроком у напрямку збереження та поширення пам’яті про трагедію Бабиного Яру. Воно також свідчить про міжнародне визнання значення документальної спадщини України для збереження історичної правди та попередження нових геноцидів.

“Кожне покоління народів та постатей шукає різних шляхів зафіксувати свій історичний момент на довжину століть. Це цілком природно, адже в цьому є наша відповідальність перед майбутнім. Але ми знаємо багато прикладів, коли пам’ять намагаються стерти. Диктатори, злочинці, режими. За радянських часів трагедію Бабиного Яру замовчували та намагалися стерти з людської пам’яті”, – підкреслила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Нагадаємо, українська писанка й кобзарсько-лірницькі традиції можуть поповнити Списки нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО вже наступного року.