Внаслідок війни в Україні постраждали 763 об’єкти культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики України продовжує реєструвати пошкодження об'єктів культурної спадщини в Україні внаслідок російської агресії. За період з 24 лютого 2022 року по 25 липня 2023 року було пошкоджено або зруйновано 763 об'єкти культурної спадщини.

Про це йдеться на сайті відомства.

Із них 105 мають національне значення, 595 - місцеве значення, а 63 об'єкти були виявлені недавно. Зазначені об'єкти культурної спадщини належать до різних категорій. З них пам'ятки:

архітектури - 241,

архітектури та містобудування - 218,

історії - 185,

архітектури та історії - 28,

монументального мистецтва - 19,

містобудування та монументального мистецтва - 17,

археології - 18,

архітектури, містобудування та історії - 27,

містобудування - 5,

науки і техніки - 2,

садово-паркового мистецтва, архітектури, містобудування та монументального мистецтва, архітектури та монументального мистецтва – по одному.

Згідно з даними, з початку повномасштабного вторгнення повністю було зруйновано 23 пам’ятки, частково - 625 пам’яток, ступінь пошкодження 115 об’єктів залишається невідомим.

Пам’ятки культурної спадщини потрапили під ворожий вогонь у 15 областях. Найбільше їх пошкоджено у Харківській області – 207, Донецькій – 100 та у Херсонській – 76.

У Київській та Одеській областях по – 69, у Чернігівській – 63, Запорізькій – 35, Львівській – 32, Дніпропетровській – 28, Луганській і Сумській по 25, Миколаївській – 22, Хмельницькій – 6, Вінницькій – 4. Найменше пам'яток постраждало у Житомирській області – 2.

Під час однієї з останніх російських атак, окупанти знищили частину Спасо-Преображенського собору, який внесений до списку культурної спадщини ЮНЕСКО. Після цього до Одеси прибула місія ЮНЕСКО. Експерти оцінять пошкодження культурних і релігійних об’єктів внаслідок російських ударів.