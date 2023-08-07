В результате войны в Украине пострадали 763 объекта культурного наследия

Министерство культуры и информационной политики Украины продолжает регистрировать повреждения объектов культурного наследия в Украине в результате российской агрессии. За период с 24 февраля 2022 по 25 июля 2023 было повреждено или разрушено 763 объекта культурного наследия.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Из них 105 имеют национальное значение, 595 – местное значение, а 63 объекта были обнаружены недавно. Указанные объекты культурного наследия относятся к разным категориям. Из них достопримечательности:

архитектуры - 241,

архитектуры и градостроительства - 218,

истории – 185,

архитектуры и истории - 28,

монументального искусства – 19,

градостроительство и монументальное искусство - 17,

археологии – 18,

архитектуры, градостроительства и истории - 27,

градостроительство – 5,

науки и техники - 2,

садово-паркового искусства, архитектуры, градостроительства и монументального искусства, архитектуры и монументального искусства – по одному.

Согласно данным, с начала полномасштабного вторжения полностью было разрушено 23 памятника, частично - 625 памятников, степень повреждения 115 объектов остается неизвестной.

Достопримечательности культурного наследия попали под вражеский огонь в 15 областях. Больше всего они повреждены в Харьковской области - 207, Донецкой - 100 и в Херсонской - 76.

В Киевской и Одесской областях по – 69, в Черниговской – 63, Запорожской – 35, Львовской – 32, Днепропетровской – 28, Луганской и Сумской по 25, Николаевской – 22, Хмельницкой – 6, Винницкой – 4. Меньше памятников пострадало в Житомирской области – 2.

Во время одной из последних российских атак оккупанты уничтожили часть Спасо-Преображенского собора, внесенного в список культурного наследия ЮНЕСКО. После этого в Одессу прибыли миссия ЮНЕСКО. Эксперты оценят повреждение культурных и религиозных объектов в результате российских ударов.