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Общество
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В результате войны в Украине пострадали 763 объекта культурного наследия

В результате войны в Украине пострадали 763 объекта культурного наследия
Иллюстрация: Министерство культуры и информационной политики

Министерство культуры и информационной политики Украины продолжает регистрировать повреждения объектов культурного наследия в Украине в результате российской агрессии. За период с 24 февраля 2022 по 25 июля 2023 было повреждено или разрушено 763 объекта культурного наследия.

Об этом говорится на сайте ведомства.

Из них 105 имеют национальное значение, 595 – местное значение, а 63 объекта были обнаружены недавно. Указанные объекты культурного наследия относятся к разным категориям. Из них достопримечательности:

  • архитектуры - 241,
  • архитектуры и градостроительства - 218,
  • истории – 185,
  • архитектуры и истории - 28,
  • монументального искусства – 19,
  • градостроительство и монументальное искусство - 17,
  • археологии – 18,
  • архитектуры, градостроительства и истории - 27,
  • градостроительство – 5,
  • науки и техники - 2, 
  • садово-паркового искусства, архитектуры, градостроительства и монументального искусства, архитектуры и монументального искусства – по одному.

Согласно данным, с начала полномасштабного вторжения полностью было разрушено 23 памятника, частично - 625 памятников, степень повреждения 115 объектов остается неизвестной.

Достопримечательности культурного наследия попали под вражеский огонь в 15 областях. Больше всего они повреждены в Харьковской области - 207, Донецкой - 100 и в Херсонской - 76.

В Киевской и Одесской областях по – 69, в Черниговской – 63, Запорожской – 35, Львовской – 32, Днепропетровской – 28, Луганской и Сумской по 25, Николаевской – 22, Хмельницкой – 6, Винницкой – 4. Меньше памятников пострадало в Житомирской области – 2.

Во время одной из последних российских атак оккупанты уничтожили часть Спасо-Преображенского собора, внесенного в список культурного наследия ЮНЕСКО. После этого в Одессу прибыли миссия ЮНЕСКО. Эксперты оценят повреждение культурных и религиозных объектов в результате российских ударов.

Автор:
Татьяна Гойденко