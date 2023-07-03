Список наследия ЮНЕСКО пополнят писанки и традиции кобзарей

Украинская писанка и кобзарско-лирницкие традиции могут пополнить Списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО уже в следующем году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

Отмечается, что в 2023 году Украина впервые подготовила и подала три номинации на включение в Списки нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Две из них будут рассматривать в следующем году – это международная номинация в Репрезентативный список, подготовленная совместно с Республикой Эстония, "Украинская писанка: традиция и искусство", а также номинация в Реестр надлежащей практики охраны "Практика по охране кобзарско-лирницкой традиции".

Номинация "Технология выполнения вышивки "белым по белому" города Решетиловки Полтавской области" будет проходить процедуру рассмотрения в цикле 2025 года.

" Надеюсь, что Списки ЮНЕСКО пополнятся нашими двумя элементами нематериального культурного наследия уже в конце 2024 года. Такое решение покажет, что украинское наследие является источником несокрушимости и мужества народа в борьбе за независимость и будущее ", – прокомментировал Александр Ткаченко , министр культуры и информационной политики Украины.

Напомним, ранее в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (ЮНЕСКО) уже внесены: Петриковская декоративная живопись как феномен украинского орнаментального народного творчества; Традиция Косовской рисованной керамики; Орьнек – крымскотатарский орнамент и знание о нем.

В список нематериального культурного наследия, которое требует срочной охраны, внесены такие элементы, как: Казацкие песни Днепропетровщины и Культура приготовления украинского борща.

Накануне Минкульт направил три номинационных досье элементов нематериального культурного наследия для включения в списки ЮНЕСКО. Ранее, в частности, ЮНЕСКО удовлетворила заявку Украины и внесла исторический центр Одессы в Список всемирного наследия.

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