Український борщ внесли до списку спадщини ЮНЕСКО

Український борщ внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, яка потребує негайної охорони.

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Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Сьогодні, 1 липня, на 5-ому позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини за зверненням МКІП було внесено елемент “Культура приготування українського борщу” до Списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, що потребує негайної охорони", - зазначив Ткаченко.

Він нагадав, що битва за борщ була розпочата ще до війни.

"І скільки б Маша Захарова (спікер МЗС країни-агресора РФ) не розповідала, що "книги з кулінарії заборонялися, а рецепт страви тримали в таємниці і забороняли готувати" і взагалі наш борщ - це "прояв екстремізму та нацизму", це "прояв екстремізму" тепер офіційно українське, та офіційно під охороною ЮНЕСКО", - наголосив міністр.

За його словами, українці із задоволенням ділитимемося борщем та його рецептами з усіма країнами.

"Але пам'ятайте і будьте впевнені - як у війні за борщ так і в цій війні ми переможемо", - наголосив Ткаченко.