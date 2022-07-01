Украинский борщ внесли в список наследия ЮНЕСКО

Украинский борщ внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, нуждающегося в немедленной охране.

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Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Сегодня, 1 июля, на 5-м внеочередном заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия по обращению МКИП был внесен элемент "Культура приготовления украинского борща" в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, требующий немедленной охраны", - отметил Ткаченко.

Он напомнил, что сражение за борщ было начато еще до войны.

"И сколько бы Маша Захарова (спикер МИД страні-агрессора РФ) не рассказывала, что "книги по кулинарии запрещались, а рецепт блюда держали в тайне и запрещали готовить" и вообще наш борщ - это "проявление экстремизма и нацизма", это "проявление экстремизма" теперь официально украинское, и официально под охраной ЮНЕСКО", - подчеркнул министр.

По его словам, украинцы с удовольствием будем делиться борщом и его рецептами со всеми странами.

"Но помните и будьте уверены – как в войне за борщ так и в этой войне мы победим", - отметил Ткаченко.