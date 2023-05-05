Голубцы включили в список украинского нематериального культурного наследия

Министерство культуры и информационной политики своим приказом №234 от 4 мая внесло в Национальный перечень пять новых элементов нематериального культурного наследия Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Так, под порядковым номером 66 в перечне указано приготовление украинского традиционного блюда "Голубцы". Отмечается, что блюдо бытует на всей территории современной Украины и других стран, в частности на территории сел Головановского района Кировоградской области.

Вместе с голубцами в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины добавили традицию рогозоплетения села Щитки и Писаревка Винницкой области, а также традицию украшения могильных крестов в Ровенском Полесье.

Также включили культуру традиционного овцеводства Бессарабии и знаний, связанных с ним и традицию "поздравления Василей" в селе Липовка Рогатинской громады Ивано-Франковской области.

Таким образом, по состоянию на 5 мая в Национальный перечень занесено 68 элементов нематериального культурного наследия Украины.

Накануне Минкульт направил три номинационных досье элементов нематериального культурного наследия для включения в списки ЮНЕСКО. Ранее, в частности, ЮНЕСКО удовлетворила заявку Украины и внесла исторический центр Одессы в Список всемирного наследия.