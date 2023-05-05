Голубці включили до переліку української нематеріальної культурної спадщини

Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом №234 від 4 травня внесло до Національного переліку п'ять нових елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Так під порядковим номером 66 в переліку вказано приготування української традиційної страви "Голубці". Зазначається, що страва побутує на всій території сучасної України та інших країн, зокрема на території сіл Голованівського району Кіровоградської області.

Разом з голубцями до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України додали традицію рогозоплетіння села Щитки та Писарівка Вінницької області, а також традицію вбирання могильних хрестів у Рівненському Поліссі.

Також включили культуру традиційного вівчарства Бессарабії та знань, пов'язаних з ним та традицію "віншування Василів" у селі Липівка Рогатинської громади Івано-Франківської області.

Таким чином, станом на 5 травня у Національний перелік занесено 68 елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Напередодні Мінкульт направило три номінаційні досьє елементів нематеріальної культурної спадщини для включення до списків ЮНЕСКО. Раніше, зокрема, ЮНЕСКО задовольнила заявку України та внесла історичний центр Одеси до Списку всесвітньої спадщини.