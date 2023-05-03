ЮНЕСКО рекомендує виключити Одеський морпорт з переліку охорони спадщини

Одеський морський порт планується виключити з переліку об’єктів охорони всесвітньої спадщини за рекомендацією ЮНЕСКО.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає Укрінформ.

"Від комітету ЮНЕСКО ми отримали перелік рекомендацій, одна з яких – виключення Одеського порту з переліку об’єктів охорони всесвітньої спадщини, але включення його до буферної зони, де будуть діяти обмеження щодо будівництва навколо порту", - сказав мер.

Наразі місто отримало від комітету ЮНЕСКО перелік рекомендацій, частина яких має бути виконана до червня 2023 року, інша – до лютого 2024 року. Зокрема місту треба покращити технічний та естетичний стан історичної забудови, зробити громадський простір більш комфортним (наприклад, демонтувати пластикові балкони, агресивну рекламу, деякі літні майданчики, МАФи, антени та кондиціонери на фасадах будинків).

За словами Труханова, планується розробити кодекс візуальних правил та стандартів щодо вигляду фасадів будинків й креслення і моделі автентичних огорож, вуличних меблів, клумб у історичному стилі кінця XIX - початку XX століть.

Нагадаємо, раніше речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що в місті можуть закрити всі морські узбережжя для відпочинку. Він заявив, що курортного сезону цьогоріч не буде.