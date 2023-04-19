Курортного сезону не буде: в Одесі закриють всі пляжі

Речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук розповів, що в місті можуть закрити всі морські узбережжя для відпочинку.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Київ".

"Потрапляння у будівлі курортної сфери говорять про те, що курортного сезону знову цьогоріч не буде. До настання нашої перемоги ми будемо говорити про розмінування акваторії Чорного моря. Публічного доступу до пляжів Одеси не буде", - сказав Братчук.

Він зазначив, що треба дати людям можливість відпочити, тому також не будуть проводитись великі концерти. Братчук пообіцяв, що "танців на кістках" не буде.

Нагадаємо, що Росія неодноразово атакувала й продовжує атакувати Одесу ракетами та безпілотниками. Так, у ніч на 19 квітня російські окупанти атакували Одещину ударними іранськими дронами типу Shahed-136. Більшість БПЛА було знищено, але було влучення в об’єкт громадської інфраструктури.

Уночі 4 квітня російські окупанти атакували Одесу та Одеський район ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131. Протиповітряна оборона тоді збила 14 з 17 "шахедів".