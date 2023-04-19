Курортного сезона не будет: в Одессе закроют все пляжи

Спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что в городе могут закрыть все морские побережья для отдыха.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев".

"Попадания в здания курортной сферы говорят о том, что курортного сезона снова в этом году не будет. До наступления нашей победы мы будем говорить о разминировании акватории Черного моря. Публичного доступа к пляжам Одессы не будет", - сказал Братчук.

Он отметил, что нужно дать людям возможность отдохнуть, поэтому также не будут проводиться большие концерты. Братчук пообещал, что "танцев на костях" не будет.

Напомним, что Россия неоднократно атаковала и продолжает атаковать Одессу ракетами и беспилотниками. Так, в ночь на 19 апреля российские оккупанты атаковали Одесщину ударными иранскими дронами типа Shahed-136. Большинство БПЛА были уничтожены, но попадали в объект общественной инфраструктуры.

Ночью 4 апреля российские оккупанты атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131. Противовоздушная оборона тогда сбила 14 из 17 "шахедов".