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Курортного сезона не будет: в Одессе закроют все пляжи
Спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что в городе могут закрыть все морские побережья для отдыха.
Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев".
"Попадания в здания курортной сферы говорят о том, что курортного сезона снова в этом году не будет. До наступления нашей победы мы будем говорить о разминировании акватории Черного моря. Публичного доступа к пляжам Одессы не будет", - сказал Братчук.
Он отметил, что нужно дать людям возможность отдохнуть, поэтому также не будут проводиться большие концерты. Братчук пообещал, что "танцев на костях" не будет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что Россия неоднократно атаковала и продолжает атаковать Одессу ракетами и беспилотниками. Так, в ночь на 19 апреля российские оккупанты атаковали Одесщину ударными иранскими дронами типа Shahed-136. Большинство БПЛА были уничтожены, но попадали в объект общественной инфраструктуры.
Ночью 4 апреля российские оккупанты атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131. Противовоздушная оборона тогда сбила 14 из 17 "шахедов".