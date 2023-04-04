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Армия РФ атаковала Одесщину дронами: ПВО сбила 14 из 17 "шахедов"
Ночью 4 апреля российские оккупанты атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Противовоздушная оборона сбила 14 из 17 "шахедов".
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Отмечается, что ночью 4 апреля украинские Силы обороны сбили 14 ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131, которыми оккупанты атаковали Украину с южного направления.
В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БПЛА, предположительно с района восточного побережья Азовского моря.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщили в Одесской РВА, враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА.
"По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбития", - отметил начальник Одесской РВА Юрий Крук.
Он подчеркнул, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять в целом до появления официальной информации.
По данным ОК "Юг", 13 дронов уничтожили в небе над Одесщиной, 1 - над Николаевщиной.
Однако есть попадание по одному из предприятий в Одесской области, которое повлекло за собой пожар. К утру спасателям удалось его ликвидировать.
Сообщается, что жертв среди гражданских нет.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 31 марта атаковали Украину 10 ударными беспилотниками Shahed-136/131, 9 из них сбили.