Армия РФ атаковала Одесщину дронами: ПВО сбила 14 из 17 "шахедов"

Ночью 4 апреля российские оккупанты атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Противовоздушная оборона сбила 14 из 17 "шахедов".

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что ночью 4 апреля украинские Силы обороны сбили 14 ударных беспилотников иранского производства Shahed-136/131, которыми оккупанты атаковали Украину с южного направления.

В общей сложности зафиксировано до 17 пусков ударных БПЛА, предположительно с района восточного побережья Азовского моря.

Как сообщили в Одесской РВА, враг нанес удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА.

"По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбития", - отметил начальник Одесской РВА Юрий Крук.

Он подчеркнул, что в военное время не все события можно комментировать или выставлять в целом до появления официальной информации.

По данным ОК "Юг", 13 дронов уничтожили в небе над Одесщиной, 1 - над Николаевщиной.

Однако есть попадание по одному из предприятий в Одесской области, которое повлекло за собой пожар. К утру спасателям удалось его ликвидировать.

Сообщается, что жертв среди гражданских нет.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 31 марта атаковали Украину 10 ударными беспилотниками Shahed-136/131, 9 из них сбили.