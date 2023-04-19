РФ атаковала Одессу "шахедами": есть попадание в объект инфраструктуры

В ночь на 19 апреля российские оккупанты атаковали Одесщину ударными иронскими дронами типа Shahed-136. Большинство БПЛА были уничтожены, но есть попадание в объект инфраструктуры.

Об этом сообщила Одесская районная военная администрация.

"Ночью враг совершил атаку ударными БПЛА типа Shahed-136 по Одесщине. Благодаря удачной работе наших сил обороны большинство БПЛА врага уничтожено, но есть попадание в объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

На месте попадания возник пожар, для тушения которого были задействованы подразделения ГСЧС и другие структуры.

Отметим, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожены 10 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136".

По словам жителей Одессы, взрывы были слышны в районе 01:50 и 02:10.

Воздушная тревога в регионе была объявлена в 01:47. Она продолжалась до 03:01.

Отметим, ночью 4 апреля российские оккупанты атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Противовоздушная оборона тогда сбила 14 из 17 "шахедов ".