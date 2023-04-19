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РФ атаковала Одессу "шахедами": есть попадание в объект инфраструктуры
В ночь на 19 апреля российские оккупанты атаковали Одесщину ударными иронскими дронами типа Shahed-136. Большинство БПЛА были уничтожены, но есть попадание в объект инфраструктуры.
Об этом сообщила Одесская районная военная администрация.
"Ночью враг совершил атаку ударными БПЛА типа Shahed-136 по Одесщине. Благодаря удачной работе наших сил обороны большинство БПЛА врага уничтожено, но есть попадание в объект инфраструктуры", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На месте попадания возник пожар, для тушения которого были задействованы подразделения ГСЧС и другие структуры.
Отметим, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" уничтожены 10 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136".
По словам жителей Одессы, взрывы были слышны в районе 01:50 и 02:10.
Воздушная тревога в регионе была объявлена в 01:47. Она продолжалась до 03:01.
Отметим, ночью 4 апреля российские оккупанты атаковали Одессу и Одесский район ударными беспилотниками иранского производства "Shahed-136/131". Противовоздушная оборона тогда сбила 14 из 17 "шахедов ".