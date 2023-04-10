"Охотился" на HIMARS в Одесской области: СБУ задержала еще одного предателя (ВИДЕО)

Служба безопасности разоблачила еще одного агента российских спецслужб в результате агентурно-оперативной работы в Одесской области. Фигурантом оказался срочник одной из бригад Военно-морских сил ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, враг завербовал срочника после начала полномасштабной агрессии. Ему дали псевдоним "Крымчанин".

"По указанию российской спецслужбы их агент скрыто фиксировал места дислокации штаба, боевой техники и составов по ракетно-артиллерийскому вооружению одной из воинских частей региона. Кроме того, он пытался выявить позиции реактивной артиллерийской системы HIMARS", - говорится в сообщении.

Полученные сведения предатель пытался передать своему "куратору" через анонимный мессенджер в виде отметок на электронных картах.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения разведывательного задания.

Установлено, что для маскировки преступных действий фигурант часто менял сим-карты на собственном мобильном телефоне, который использовал для коммуникации с агрессором.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного информатора оккупантов. Злоумышленник корректировал вражеские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на территории Николаевской области.