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Преступность
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СБУ сообщила о подозрении "политологу" Медведчука

Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева
Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева

Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Лазарев еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария.

Сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников Кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве.

Для этого был частым "гостем" в эфирах подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и "Russia today".

В своих комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной".

Впрочем, после 24 февраля прошлого года Лазарев тано выехал за границу.

Затем он прибыл на территорию оккупированного Крыма и присоединился к ближайшему окружению Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство), а также по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины. Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы.

Автор:
Светлана Манько