СБУ сообщила о подозрении "политологу" Медведчука

Служба безопасности собрала доказательную базу на прокремлевского "политолога" Александра Лазарева, помогающего агрессору в войне против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что Лазарев еще до начала полномасштабного вторжения входил в пул публичных псевдоэкспертов, работавших на Медведчука, Мураева и Шария.

Сам Лазарев непосредственно занимался "раскруткой" медийных образов приспешников Кремля и помогал им в продвижении вражеских нарративов в информпространстве.

Для этого был частым "гостем" в эфирах подсанкционных каналов "Наш", "Zik", "NewsOne", "112" и "Russia today".

В своих комментариях он неоднократно оправдывал агрессивную политику Москвы и называл боевые действия на востоке Украины "гражданской войной".

Впрочем, после 24 февраля прошлого года Лазарев тано выехал за границу.

Затем он прибыл на территорию оккупированного Крыма и присоединился к ближайшему окружению Аксенова, которому помогает в проведении вражеских информкампаний на полуострове.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство), а также по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", - подчеркнули в СБУ.

Ранее Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины. Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы.