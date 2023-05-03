ЮНЕСКО рекомендует исключить Одесский морпорт из перечня охраны наследия

Одесский морской порт планируется исключить из списка объектов охраны всемирного наследия по рекомендации ЮНЕСКО.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, передает "Укринформ".

"От комитета ЮНЕСКО мы получили перечень рекомендаций, одна из которых – исключение Одесского порта из перечня объектов охраны всемирного наследия, но включение его в буферную зону, где будут действовать ограничения строительства вокруг порта", - сказал мэр.

Город получил от комитета ЮНЕСКО перечень рекомендаций, часть которых должна быть выполнена до июня 2023 года, другая – до февраля 2024 года. В частности, городу нужно улучшить техническое и эстетическое состояние исторической застройки, сделать общественное пространство более комфортным (например, демонтировать пластиковые балконы, агрессивную рекламу, некоторые летние площадки, МАФы, антенны и кондиционеры на фасадах домов).

По словам Труханова, планируется разработать кодекс визуальных правил и стандарто в по виду фасадов домов и чертежи и модели аутентичных заборов, уличной мебели, клумб в историческом стиле конца XIX – начала XX веков.

Напомним, ранее спикер оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал, что в городе могут закрыть все морские побережья для отдыха. Он заявил, что курортного сезона в этом году не будет.