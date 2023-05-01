Организовали рейдерский захват земли у моря: СБУ разоблачила депутата Одесского облсовета и его жену

Служба безопасности собрала доказательную базу на одного из депутатов Одесского областного совета и его жену, причастных к рейдерскому захвату государственного имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, депутат и его супруга пытались завладеть помещениями АО "Укрпочта" у прибрежной защитной полосы в поселке Затока и незаконно отобрать земли сельхозназначения общей площадью почти 280 га. Причем действовали в составе организованной преступной группы.

Чтобы реализовать сделку, ее участники подделали документы на право собственности и через подконтрольного нотариуса зарегистрировали участок на подставных лиц. Затем передали "переоформленное" госимущество во владение аффилированной коммерческой структуре.

Благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить присвоение государственной недвижимости на десятки млн грн. Сейчас здания и близлежащая территория "Укрпочты" на черноморском побережье возвращены в собственность госпредприятия, а на земельные участки наложен арест.

На основании собранных Службой безопасности доказательств депутата облсовета задержали и сообщили ему о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией);

чч. 3, 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 24,5 млн грн.

Жене депутата и его помощнику сообщили о подозрении по факту фальсификации документов и их использования, мошеннического завладения государственным имуществом и его легализации, совершенное организованной группой по предварительному сговору. Оба заключены под стражу с альтернативой залога в сумме 8 млн грн.

В СБУ напомнили, что в июне 2022 года было сообщено о подозрениях "черному нотариусу" и одному из исполнителей сделки.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

СБУ не называет имена и фамилии фигурантов. Однако издание "Украинская правда" сообщает, что подозрение вручили Лесе и Николаю Деревянко. Леся – троюродная сестра нардепа от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко, а Николай – депутат от "ЕС" в Одесском облсовете.

Напомним, ранее Служба безопасности задержала еще одного сторонника рашизма, который передавал России локации Сил обороны и промышленных объектов в Одесской области. Злоумышленником оказался работник одного из местных заводов химической отрасли.